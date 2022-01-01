Каталог компаній
MindTickle
MindTickle Зарплати

Зарплата MindTickle варіюється від $14,439 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $153,628 для Копірайтер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MindTickle. Останнє оновлення: 11/27/2025

Інженер-програміст
Median $46.9K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Продакт-менеджер
Median $79.1K
Менеджер інженерів-програмістів
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Копірайтер
$154K
Успіх клієнтів
$86.6K
Дейта-аналітик
$29.8K
Кадрові ресурси
$31.6K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$14.4K
Продакт-дизайнер
$25.1K
Програм-менеджер
$65.7K
Проєкт-менеджер
$89.4K
Операції з доходами
$16.3K
Продажі
$105K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У MindTickle Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в MindTickle - це Копірайтер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $153,628. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MindTickle складає $65,737.

Інші ресурси

