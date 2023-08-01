MindsDB Зарплати

Каталог компаній
Зарплата MindsDB варіюється від $125,134 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $214,200 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MindsDB. Останнє оновлення: 11/26/2025

Кадрові ресурси
$125K
Інженер-програміст
$214K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в MindsDB - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $214,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MindsDB складає $169,667.

