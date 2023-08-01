MindsDB Зарплати

Зарплата MindsDB варіюється від $125,134 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $214,200 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MindsDB . Останнє оновлення: 11/26/2025