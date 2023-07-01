Каталог компаній
Minds
Minds Зарплати

Медіанна зарплата Minds становить $135,320 для Дейта-аналітик . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Minds. Останнє оновлення: 11/26/2025

Дейта-аналітик
$135K
Найвищеоплачувана позиція в Minds - це Дейта-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $135,320. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Minds складає $135,320.

