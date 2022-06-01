Каталог компаній
Miltenyi Biotec
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Miltenyi Biotec Зарплати

Зарплата Miltenyi Biotec варіюється від $48,860 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $147,758 для Біомедичний інженер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Miltenyi Biotec. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Адміністративний асистент
$48.9K
Біомедичний інженер
$148K
Юридичний відділ
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продукт-менеджер
$118K
Проєктний менеджер
$76.7K
Інженер-програміст
$104K
Технічний програмний менеджер
$109K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Miltenyi Biotec - це Біомедичний інженер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $147,758. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Miltenyi Biotec складає $109,140.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Miltenyi Biotec

Схожі компанії

  • LEK
  • ReliaQuest
  • Optoro
  • Ambry Genetics
  • Mavenlink
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси