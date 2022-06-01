Miltenyi Biotec Зарплати

Зарплата Miltenyi Biotec варіюється від $48,860 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $147,758 для Біомедичний інженер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Miltenyi Biotec . Останнє оновлення: 9/1/2025