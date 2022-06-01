Каталог компаній
MillerKnoll
MillerKnoll Зарплати

Зарплата MillerKnoll варіюється від $5,973 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $91,400 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MillerKnoll. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Інженер-механік
Median $91.4K

Виробничий інженер

Продукт-дизайнер
$6K
Продукт-менеджер
$78.1K

Продажі
$55.7K
Інженер-програміст
$89.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в MillerKnoll - це Інженер-механік з річною загальною компенсацією $91,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MillerKnoll складає $78,108.

