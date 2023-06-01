Каталог компаній
Mill
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Mill Зарплати

Зарплата Mill варіюється від $167,160 загальної компенсації на рік для Програмний менеджер на нижньому рівні до $229,500 для Юридичний відділ на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mill. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $172K
Юридичний відділ
$230K
Інженер-механік
$188K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Програмний менеджер
$167K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mill - це Юридичний відділ at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $229,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mill складає $180,219.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Mill

Схожі компанії

  • LinkedIn
  • Amazon
  • PayPal
  • Lyft
  • Uber
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси