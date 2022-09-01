Midea Group Зарплати

Діапазон зарплат Midea Group коливається від $25,016 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $251,250 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Midea Group . Останнє оновлення: 8/9/2025