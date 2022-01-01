Каталог компаній
MicroStrategy Зарплати

Зарплата MicroStrategy варіюється від $107,100 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $320,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MicroStrategy. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $320K
Адміністративний асистент
$141K

Бізнес-аналітик
$129K
Дата-сайентист
$225K
Продукт-дизайнер
$107K
Продукт-менеджер
$286K
Проєктний менеджер
$200K
Продажі
$209K
Інженер з продажів
Median $263K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в MicroStrategy - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $320,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MicroStrategy складає $208,950.

