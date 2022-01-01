MicroStrategy Зарплати

Зарплата MicroStrategy варіюється від $107,100 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $320,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MicroStrategy . Останнє оновлення: 8/31/2025