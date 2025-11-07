Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Greater Vancouver у Microsoft варіюється від CA$236K за year для 64 до CA$406K за year для 66. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Vancouver становить CA$247K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
64
CA$236K
CA$173K
CA$38.4K
CA$25.2K
Principal EM
CA$253K
CA$186K
CA$37.2K
CA$29.5K
66
CA$406K
CA$225K
CA$130K
CA$50.7K
Senior Director
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
