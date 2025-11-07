Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Baltimore Area у Microsoft становить $302K за year для 64. Медіанний yearний пакет компенсації in Baltimore Area становить $305K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
64
$302K
$203K
$48K
$51K
Principal EM
$ --
$ --
$ --
$ --
66
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
