Компенсація Інженер-програміст in Romania у Microsoft варіюється від RON 295K за year для 59 до RON 503K за year для 64. Медіанний yearний пакет компенсації in Romania становить RON 325K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/7/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус SDE 59 ( Початковий рівень ) RON 295K RON 196K RON 81.5K RON 17.1K 60 RON 298K RON 189K RON 88.9K RON 19.5K SDE II 61 RON 337K RON 206K RON 98.7K RON 32K 62 RON 380K RON 243K RON 85.7K RON 51.1K Переглянути 9 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 Альтернативний 2 Альтернативний 3 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % РІК 1 20 % РІК 2 20 % РІК 3 20 % РІК 4 20 % РІК 5 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу: 20 % передається у 1st - РІК ( 20.00 % щорічно )

Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )
25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )
25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )
25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально )

Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )
25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )
25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )
25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) Sometimes a 5 year schedule

Який графік вестингу в Microsoft ?

