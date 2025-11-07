Microsoft Інженер-програміст Зарплати в Kenya

Компенсація Інженер-програміст in Kenya у Microsoft варіюється від KES 6.76M за year для 59 до KES 11M за year для 63. Медіанний yearний пакет компенсації in Kenya становить KES 8.07M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/7/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус SDE 59 ( Початковий рівень ) KES 6.76M KES 5.94M KES 265K KES 555K 60 KES 8.34M KES 7M KES 972K KES 372K SDE II 61 KES 8.23M KES 6.97M KES 630K KES 630K 62 KES 10.54M KES 8.35M KES 1.38M KES 819K Переглянути 9 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 Альтернативний 2 Альтернативний 3 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Microsoft ?

