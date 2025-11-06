Microsoft Інженер-програміст Зарплати в Greater Oslo Region

Компенсація Інженер-програміст in Greater Oslo Region у Microsoft варіюється від NOK 786K за year для 60 до NOK 1.72M за year для 65. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Oslo Region становить NOK 1.01M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус SDE 59 ( Початковий рівень ) NOK -- NOK -- NOK -- NOK -- 60 NOK 786K NOK 665K NOK 78.9K NOK 42K SDE II 61 NOK 876K NOK 702K NOK 113K NOK 60.1K 62 NOK 1.05M NOK 757K NOK 185K NOK 109K Переглянути 9 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 Альтернативний 2 Альтернативний 3 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % РІК 1 20 % РІК 2 20 % РІК 3 20 % РІК 4 20 % РІК 5 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу: 20 % передається у 1st - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 2nd - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 3rd - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 4th - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 5th - РІК ( 20.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально ) Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) Sometimes a 5 year schedule

Який графік вестингу в Microsoft ?

