Компенсація Інженер-програміст in Greater Los Angeles Area у Microsoft варіюється від $153K за year для 59 до $326K за year для 65. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Los Angeles Area становить $223K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SDE
$153K
$120K
$25K
$8.2K
60
$189K
$137K
$39.9K
$12.1K
SDE II
$195K
$150K
$32.6K
$12.8K
62
$195K
$156K
$26.5K
$13K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Sometimes a 5 year schedule
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Sometimes a 5 year schedule
Включені посадиПодати нову посаду
iOS-інженер
Frontend-інженер програмного забезпечення
Інженер машинного навчання
Backend-інженер програмного забезпечення
Full-Stack інженер програмного забезпечення
Інженер мереж
Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення
Інженер даних
Інженер програмного забезпечення виробництва
Інженер безпеки програмного забезпечення
DevOps-інженер
Інженер надійності сайту
Криптоінженер
Інженер програмного забезпечення віртуальної реальності
Системний інженер
Інженер програмного забезпечення відеоігор
Адвокат розробників
Науковець-дослідник
Дослідник штучного інтелекту
Інженер штучного інтелекту