Компенсація Інженер-програміст in Greater Cairo у Microsoft варіюється від EGP 1.12M за year для 59 до EGP 1.94M за year для 63. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Cairo становить EGP 1.23M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SDE
EGP 1.12M
EGP 715K
EGP 406K
EGP 0
60
EGP 1.13M
EGP 701K
EGP 383K
EGP 42.5K
SDE II
EGP 1.21M
EGP 675K
EGP 529K
EGP 3.6K
62
EGP 1.67M
EGP 700K
EGP 849K
EGP 119K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Включені посадиПодати нову посаду
iOS-інженер
Frontend-інженер програмного забезпечення
Інженер машинного навчання
Backend-інженер програмного забезпечення
Full-Stack інженер програмного забезпечення
Інженер мереж
Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення
Інженер даних
Інженер програмного забезпечення виробництва
Інженер безпеки програмного забезпечення
DevOps-інженер
Інженер надійності сайту
Криптоінженер
Інженер програмного забезпечення віртуальної реальності
Системний інженер
Інженер програмного забезпечення відеоігор
Адвокат розробників
Науковець-дослідник
Дослідник штучного інтелекту
Інженер штучного інтелекту