Компенсація Інженер-програміст in Egypt у Microsoft варіюється від EGP 1.12M за year для 59 до EGP 1.94M за year для 63. Медіанний yearний пакет компенсації in Egypt становить EGP 1.23M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус SDE 59 ( Початковий рівень ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 675K EGP 529K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K Переглянути 9 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 Альтернативний 2 Альтернативний 3 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % РІК 1 20 % РІК 2 20 % РІК 3 20 % РІК 4 20 % РІК 5 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу: 20 % передається у 1st - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 2nd - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 3rd - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 4th - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 5th - РІК ( 20.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально ) Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) Sometimes a 5 year schedule

Який графік вестингу в Microsoft ?

