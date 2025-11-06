Microsoft Інженер-програміст Зарплати в Chile

Компенсація Інженер-програміст in Chile у Microsoft варіюється від CLP 90.78M за year для 61 до CLP 102.82M за year для 63. Медіанний yearний пакет компенсації in Chile становить CLP 88.99M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус SDE 59 ( Початковий рівень ) CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- 60 CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- SDE II 61 CLP 90.78M CLP 59.57M CLP 17.05M CLP 14.16M 62 CLP 86.58M CLP 60.7M CLP 19.63M CLP 6.25M Переглянути 9 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 Альтернативний 2 Альтернативний 3 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % РІК 1 20 % РІК 2 20 % РІК 3 20 % РІК 4 20 % РІК 5 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу: 20 % передається у 1st - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 2nd - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 3rd - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 4th - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 5th - РІК ( 20.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально ) Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) Sometimes a 5 year schedule

Який графік вестингу в Microsoft ?

