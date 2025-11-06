Каталог компаній
Microsoft
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Bucharest Metropolitan Area

Microsoft Інженер-програміст Зарплати в Bucharest Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Bucharest Metropolitan Area у Microsoft варіюється від RON 294K за year для 59 до RON 526K за year для 64. Медіанний yearний пакет компенсації in Bucharest Metropolitan Area становить RON 372K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SDE
59(Початковий рівень)
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.3K
RON 17.4K
SDE II
61
RON 315K
RON 197K
RON 86.4K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.5K
RON 55.7K
Переглянути 9 Більше рівнів
Microsoft logo
+RON 1.07M
Block logo
+RON 258K
Robinhood logo
+RON 396K
Stripe logo
+RON 88.9K
Datadog logo
+RON 156K
Verily logo
+RON 97.8K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Sometimes a 5 year schedule

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Sometimes a 5 year schedule



Включені посади

Подати нову посаду

iOS-інженер

Frontend-інженер програмного забезпечення

Інженер машинного навчання

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

Інженер безпеки програмного забезпечення

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Криптоінженер

Інженер програмного забезпечення віртуальної реальності

Системний інженер

Інженер програмного забезпечення відеоігор

Адвокат розробників

Науковець-дослідник

Дослідник штучного інтелекту

Інженер штучного інтелекту

