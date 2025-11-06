Компенсація Інженер-програміст in Bucharest Metropolitan Area у Microsoft варіюється від RON 294K за year для 59 до RON 526K за year для 64. Медіанний yearний пакет компенсації in Bucharest Metropolitan Area становить RON 372K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.3K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.4K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.5K
RON 55.7K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Sometimes a 5 year schedule
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Sometimes a 5 year schedule
Включені посадиПодати нову посаду
iOS-інженер
Frontend-інженер програмного забезпечення
Інженер машинного навчання
Backend-інженер програмного забезпечення
Full-Stack інженер програмного забезпечення
Інженер мереж
Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення
Інженер даних
Інженер програмного забезпечення виробництва
Інженер безпеки програмного забезпечення
DevOps-інженер
Інженер надійності сайту
Криптоінженер
Інженер програмного забезпечення віртуальної реальності
Системний інженер
Інженер програмного забезпечення відеоігор
Адвокат розробників
Науковець-дослідник
Дослідник штучного інтелекту
Інженер штучного інтелекту