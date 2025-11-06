Каталог компаній
Microsoft
Microsoft
Microsoft Продажі Зарплати в Singapore

Компенсація Продажі in Singapore у Microsoft варіюється від SGD 298K за year для 61 до SGD 642K за year для 66. Медіанний yearний пакет компенсації in Singapore становить SGD 363K. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Переглянути 8 Більше рівнів
Microsoft logo
+SGD 311K
Block logo
+SGD 75.2K
Robinhood logo
+SGD 115K
Stripe logo
+SGD 25.9K
Datadog logo
+SGD 45.4K
Verily logo
+SGD 28.5K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
RSU

У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Включені посади

Подати нову посаду

Представник польових продажів

Менеджер польових продажів

Менеджер з роботи з клієнтами

Менеджер акаунтів

Інженер успіху клієнтів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Microsoft in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 642,396. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Microsoft для позиції Продажі in Singapore складає SGD 345,774.

Інші ресурси