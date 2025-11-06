Microsoft Продажі Зарплати в Singapore

Компенсація Продажі in Singapore у Microsoft варіюється від SGD 298K за year для 61 до SGD 642K за year для 66. Медіанний yearний пакет компенсації in Singapore становить SGD 363K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус 59 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- 60 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- 61 SGD 292K SGD 163K SGD 37.6K SGD 91.7K 62 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- Переглянути 8 Більше рівнів

+ SGD 311K + SGD 75.2K + SGD 115K + SGD 25.9K + SGD 45.4K + SGD 28.5K Don't get lowballed

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( SGD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Отримувати сповіщення про нові зарплати Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 Альтернативний 2 Альтернативний 3 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 20 % РІК 1 20 % РІК 2 20 % РІК 3 20 % РІК 4 20 % РІК 5 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу: 20 % передається у 1st - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 2nd - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 3rd - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 4th - РІК ( 20.00 % щорічно )

20 % передається у 5th - РІК ( 20.00 % щорічно ) Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально ) Sometimes a 5 year schedule 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) Sometimes a 5 year schedule

Який графік вестингу в Microsoft ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Продажі пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади Подати нову посаду