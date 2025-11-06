Компенсація Продажі in Singapore у Microsoft варіюється від SGD 298K за year для 61 до SGD 642K за year для 66. Медіанний yearний пакет компенсації in Singapore становить SGD 363K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Microsoft. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Microsoft RSUs підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 3rd-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 4th-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 5th-РІК (20.00% щорічно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Sometimes a 5 year schedule
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Microsoft RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Sometimes a 5 year schedule
Включені посадиПодати нову посаду