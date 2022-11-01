Каталог компаній
MI-GSO
Основні інсайти
    Про компанію

    We are the world's largest global program and Project Management Consultancy. We also deliver Change Management services, PMaaS, Portfolio Management, Project & Program Delivery and PM Improvement.

    migso-pcubed.com
    Веб-сайт
    1991
    Рік заснування
    2,250
    Кількість працівників
    $500M-$1B
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

