Довідник компаній
Metro
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Metro Зарплати

Діапазон зарплат Metro коливається від $13,746 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $143,715 для Операційний маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Metro. Останнє оновлення: 8/9/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Адміністративний асистент
$39.8K
Науковець даних
$64.4K
Операційний маркетинг
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Дизайнер продукту
$74.1K
Менеджер продукту
$115K
Менеджер проекту
$16.4K
Продажі
$13.7K
Інженер-програміст
$60.3K
Архітектор рішень
$105K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

The highest paying role reported at Metro is Операційний маркетинг at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $143,715. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metro is $64,405.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Metro

Пов'язані компанії

  • Amazon
  • Uber
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Google
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси