Довідник компаній
Metro
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію
Головні інсайти
  • Поділіться чимось унікальним про Metro, що може бути корисним для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибір команд, унікальна культура тощо).
    • Про

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Веб-сайт
    1947
    Рік заснування
    95,000
    Кількість працівників
    $10B+
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

    Отримуйте перевірені зарплати на свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте детальний розбір деталей компенсації електронною поштою. Дізнатися більше

    Цей сайт захищений reCAPTCHA та Google Політикою конфіденційності та Умовами використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Metro

    Пов'язані компанії

    • Amazon
    • Uber
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Google
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси