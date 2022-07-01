Messari Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Messari варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $145,270 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Messari. Останнє оновлення: 11/27/2025

Фінансовий аналітик
$122K
Юридичний відділ
$141K
Інженер-програміст
$145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Технічний письменник
$101K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Messari - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $145,270. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Messari складає $131,550.

