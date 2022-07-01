Каталог компаній
MessageGears
MessageGears Зарплати

Зарплата MessageGears варіюється від $117,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $125,625 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MessageGears. Останнє оновлення: 11/27/2025

Інженер-програміст
Median $117K
Продакт-менеджер
$126K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в MessageGears - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $125,625. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MessageGears складає $121,313.

