Mesh.ai Зарплати

Зарплата Mesh.ai варіюється від $14,325 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $105,812 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mesh.ai. Останнє оновлення: 10/22/2025

Інженер-програміст
Median $20K
Аналітик даних
$106K
Продукт-менеджер
$14.3K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mesh.ai - це Аналітик даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $105,812. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mesh.ai складає $20,000.

