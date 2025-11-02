Каталог компаній
Mercury
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

Mercury Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Mercury становить $260K за year для IC3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $270K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

16.67%

РІК 1

16.67%

РІК 2

16.67%

РІК 3

16.67%

РІК 4

16.67%

РІК 5

16.67%

РІК 6

Тип Акцій
RSU

У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу:

  • 16.67% передається у 1st-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 2nd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 3rd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 4th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 5th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 6th-РІК (16.67% щорічно)

7 years post-termination exercise window.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Mercury in United States складає річну загальну компенсацію $620,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercury для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United States складає $297,000.

Інші ресурси