Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Mercury становить $260K за year для IC3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $270K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury. Останнє оновлення: 11/2/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус IC1 $ -- $ -- $ -- $ -- IC2 $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 $260K $237K $23.5K $0 IC4 $ -- $ -- $ -- $ -- Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 16.67 % РІК 1 16.67 % РІК 2 16.67 % РІК 3 16.67 % РІК 4 16.67 % РІК 5 16.67 % РІК 6 Тип Акцій RSU У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу: 16.67 % передається у 1st - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 2nd - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 3rd - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 4th - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 5th - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 6th - РІК ( 16.67 % щорічно ) 7 years post-termination exercise window.

Який графік вестингу в Mercury ?

