Компенсація Інженер-програміст in United States у Mercury варіюється від $132K за year для IC1 до $293K за year для IC4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $214K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury.
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
16.67%
РІК 1
16.67%
РІК 2
16.67%
РІК 3
16.67%
РІК 4
16.67%
РІК 5
16.67%
РІК 6
У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу:
16.67% передається у 1st-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 2nd-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 3rd-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 4th-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 5th-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 6th-РІК (16.67% щорічно)
7 years post-termination exercise window.
