Mercury
Mercury Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Mercury варіюється від $132K за year для IC1 до $293K за year для IC4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $214K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
(Початковий рівень)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

16.67%

РІК 1

16.67%

РІК 2

16.67%

РІК 3

16.67%

РІК 4

16.67%

РІК 5

16.67%

РІК 6

Тип Акцій
RSU

У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу:

  • 16.67% передається у 1st-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 2nd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 3rd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 4th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 5th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 6th-РІК (16.67% щорічно)

7 years post-termination exercise window.



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Mercury in United States складає річну загальну компенсацію $303,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercury для позиції Інженер-програміст in United States складає $213,800.

Інші ресурси