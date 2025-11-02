Каталог компаній
Mercury
Середня загальна компенсація Продажі in United States у Mercury варіюється від $71.3K до $101K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$81K - $95.9K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$71.3K$81K$95.9K$101K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

16.67%

РІК 1

16.67%

РІК 2

16.67%

РІК 3

16.67%

РІК 4

16.67%

РІК 5

16.67%

РІК 6

Тип Акцій
RSU

У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу:

  • 16.67% передається у 1st-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 2nd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 3rd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 4th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 5th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 6th-РІК (16.67% щорічно)

7 years post-termination exercise window.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Mercury in United States складає річну загальну компенсацію $101,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercury для позиції Продажі in United States складає $71,280.

