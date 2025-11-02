Каталог компаній
Mercury
Mercury Продакт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продакт-дизайнер in United States у Mercury становить $280K за year для IC4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $190K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

16.67%

РІК 1

16.67%

РІК 2

16.67%

РІК 3

16.67%

РІК 4

16.67%

РІК 5

16.67%

РІК 6

Тип Акцій
RSU

У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу:

  • 16.67% передається у 1st-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 2nd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 3rd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 4th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 5th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 6th-РІК (16.67% щорічно)

7 years post-termination exercise window.



Включені посади

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Mercury in United States складає річну загальну компенсацію $588,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercury для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $185,000.

