Компенсація Розвиток бізнесу in United States у Mercury становить $150K за year для IC2. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$169K - $193K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$149K$169K$193K$212K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Графік Вестингу

16.67%

РІК 1

16.67%

РІК 2

16.67%

РІК 3

16.67%

РІК 4

16.67%

РІК 5

16.67%

РІК 6

Тип Акцій
RSU

У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу:

  • 16.67% передається у 1st-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 2nd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 3rd-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 4th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 5th-РІК (16.67% щорічно)

  • 16.67% передається у 6th-РІК (16.67% щорічно)

7 years post-termination exercise window.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Розвиток бізнесу в Mercury in United States складає річну загальну компенсацію $212,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercury для позиції Розвиток бізнесу in United States складає $149,400.

