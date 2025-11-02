Компенсація Розвиток бізнесу in United States у Mercury становить $150K за year для IC2. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury. Останнє оновлення: 11/2/2025
Середня загальна компенсація
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
РІК 1
16.67%
РІК 2
16.67%
РІК 3
16.67%
РІК 4
16.67%
РІК 5
16.67%
РІК 6
У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу:
16.67% передається у 1st-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 2nd-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 3rd-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 4th-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 5th-РІК (16.67% щорічно)
16.67% передається у 6th-РІК (16.67% щорічно)
7 years post-termination exercise window.