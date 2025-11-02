Mercury Розвиток бізнесу Зарплати

Компенсація Розвиток бізнесу in United States у Mercury становить $150K за year для IC2. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercury. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація $169K - $193K United States Поширений діапазон Можливий діапазон $149K $169K $193K $212K Поширений діапазон Можливий діапазон

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Графік Вестингу Основний 16.67 % РІК 1 16.67 % РІК 2 16.67 % РІК 3 16.67 % РІК 4 16.67 % РІК 5 16.67 % РІК 6 Тип Акцій RSU У Mercury RSUs підлягають 6-річному графіку вестингу: 16.67 % передається у 1st - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 2nd - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 3rd - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 4th - РІК ( 16.67 % щорічно )

16.67 % передається у 5th - РІК ( 16.67 % щорічно )

7 years post-termination exercise window.

Який графік вестингу в Mercury ?

