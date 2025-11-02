Mercari ЮІкс-дослідник Зарплати

Компенсація ЮІкс-дослідник in United States у Mercari становить $173K за year для MG3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $150K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус MG1 $ -- $ -- $ -- $ -- MG2 $ -- $ -- $ -- $ -- MG3 $173K $161K $12.5K $0 MG4 $ -- $ -- $ -- $ -- Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 33.3 % РІК 1 33.3 % РІК 2 33.3 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33.3 % передається у 1st - РІК ( 8.32 % щоквартально )

33.3 % передається у 2nd - РІК ( 8.32 % щоквартально )

33.3 % передається у 3rd - РІК ( 8.32 % щоквартально )

Який графік вестингу в Mercari ?

