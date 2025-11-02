Mercari Технічний програм-менеджер Зарплати

Компенсація Технічний програм-менеджер in United States у Mercari становить $113K за year для MG4. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація $190K - $216K United States Поширений діапазон Можливий діапазон $165K $190K $216K $241K Поширений діапазон Можливий діапазон

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Графік Вестингу Основний 33.3 % РІК 1 33.3 % РІК 2 33.3 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33.3 % передається у 1st - РІК ( 8.32 % щоквартально )

33.3 % передається у 2nd - РІК ( 8.32 % щоквартально )

33.3 % передається у 3rd - РІК ( 8.32 % щоквартально )

Який графік вестингу в Mercari ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Технічний програм-менеджер пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.