Каталог компаній
Mercari
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Технічний програм-менеджер

  • Всі зарплати Технічний програм-менеджер

Mercari Технічний програм-менеджер Зарплати

Компенсація Технічний програм-менеджер in United States у Mercari становить $113K за year для MG4. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$190K - $216K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$165K$190K$216K$241K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Технічний програм-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програм-менеджер в Mercari in United States складає річну загальну компенсацію $240,917. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercari для позиції Технічний програм-менеджер in United States складає $165,375.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Mercari

Схожі компанії

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси