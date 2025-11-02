Компенсація Технічний програм-менеджер in United States у Mercari становить $113K за year для MG4. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025
Середня загальна компенсація
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)
33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)
33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)