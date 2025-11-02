Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Japan у Mercari становить ¥32.71M за year для MG6. Медіанний yearний пакет компенсації in Japan становить ¥16.36M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)
33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)
33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)