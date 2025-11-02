Каталог компаній
Mercari
Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Japan у Mercari становить ¥32.71M за year для MG6. Медіанний yearний пакет компенсації in Japan становить ¥16.36M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Mercari in Japan складає річну загальну компенсацію ¥35,846,073. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercari для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Japan складає ¥17,718,322.

