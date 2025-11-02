Mercari Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in Japan у Mercari варіюється від ¥7.47M за year для MG1 до ¥14.2M за year для MG4. Медіанний yearний пакет компенсації in Japan становить ¥12.22M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 33.3 % РІК 1 33.3 % РІК 2 33.3 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33.3 % передається у 1st - РІК ( 8.32 % щоквартально )

33.3 % передається у 2nd - РІК ( 8.32 % щоквартально )

33.3 % передається у 3rd - РІК ( 8.32 % щоквартально )

Який графік вестингу в Mercari ?

