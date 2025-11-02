Компенсація Інженер-програміст in Japan у Mercari варіюється від ¥7.47M за year для MG1 до ¥14.2M за year для MG4. Медіанний yearний пакет компенсації in Japan становить ¥12.22M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)
33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)
33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)