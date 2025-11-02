Каталог компаній
Mercari
  • Зарплати
  • Продакт-менеджер

  • Всі зарплати Продакт-менеджер

Mercari Продакт-менеджер Зарплати

Компенсація Продакт-менеджер in Japan у Mercari становить ¥16.22M за year для MG4. Медіанний yearний пакет компенсації in Japan становить ¥16.44M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Mercari in Japan складає річну загальну компенсацію ¥20,975,921. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercari для позиції Продакт-менеджер in Japan складає ¥15,683,916.

