Середня загальна компенсація Дейта-сайентист in Japan у Mercari варіюється від ¥8.22M до ¥11.45M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Mercari in Japan складає річну загальну компенсацію ¥11,448,013. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercari для позиції Дейта-сайентист in Japan складає ¥8,219,087.

