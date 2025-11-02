Mercari Дейта-аналітик Зарплати

Компенсація Дейта-аналітик in Japan у Mercari становить ¥8.74M за year для MG3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація ¥8.98M - ¥10.51M Japan Поширений діапазон Можливий діапазон ¥7.83M ¥8.98M ¥10.51M ¥11.18M Поширений діапазон Можливий діапазон

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус MG1 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG2 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG3 ¥8.74M ¥6.91M ¥0 ¥1.83M MG4 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- Переглянути 2 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 33.3 % РІК 1 33.3 % РІК 2 33.3 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33.3 % передається у 1st - РІК ( 8.32 % щоквартально )

33.3 % передається у 2nd - РІК ( 8.32 % щоквартально )

33.3 % передається у 3rd - РІК ( 8.32 % щоквартально )

Який графік вестингу в Mercari ?

