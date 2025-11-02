Каталог компаній
Mercari
Mercari Дейта-аналітик Зарплати

Компенсація Дейта-аналітик in Japan у Mercari становить ¥8.74M за year для MG3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Mercari in Japan складає річну загальну компенсацію ¥11,178,107. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercari для позиції Дейта-аналітик in Japan складає ¥7,834,229.

