Каталог компаній
Mercari
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Керівник апарату

  • Всі зарплати Керівник апарату

Mercari Керівник апарату Зарплати

Середня загальна компенсація Керівник апарату in India у Mercari варіюється від ₹15.76M до ₹21.57M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

₹17.07M - ₹20.26M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.57M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Керівник апарату заявок в Mercari щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Керівник апарату пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Керівник апарату в Mercari in India складає річну загальну компенсацію ₹21,573,093. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercari для позиції Керівник апарату in India складає ₹15,757,737.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Mercari

Схожі компанії

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси