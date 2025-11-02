Каталог компаній
Mercari
Mercari Бізнес-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in United States у Mercari варіюється від $210K до $293K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$225K - $265K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$210K$225K$265K$293K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Mercari in United States складає річну загальну компенсацію $292,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercari для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $210,000.

