Mendix
Mendix Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Netherlands у Mendix становить €76.7K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mendix. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Загалом за рік
€76.7K
Рівень
Senior Software Engineer
Базова зарплата
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Mendix?
+€50.4K
+€77.3K
+€17.4K
+€30.4K
+€19.1K
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Mendix in Netherlands складає річну загальну компенсацію €88,638. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mendix для позиції Інженер-програміст in Netherlands складає €75,369.

