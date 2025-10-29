Каталог компаній
Mendix
Mendix Дейта-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дейта-аналітик in Netherlands у Mendix становить €48.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mendix. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Загалом за рік
€48.8K
Рівень
Medior
Базова зарплата
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Mendix in Netherlands складає річну загальну компенсацію €55,579. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mendix для позиції Дейта-аналітик in Netherlands складає €48,755.

