Довідник компаній
Mendix
Mendix Зарплати

Діапазон зарплат Mendix коливається від $56,385 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних in Netherlands на нижньому кінці до $195,975 для Маркетинг in United States на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Mendix. Останнє оновлення: 8/9/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $93.5K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $93.9K
Дизайнер продукту
Median $72K

Бізнес-аналітик
$95.2K
Аналітик даних
$56.4K
Маркетинг
$196K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$93.6K
Архітектор рішень
$96.7K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Mendix, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $195,975. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Mendix, становить $93,733.

