Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in Israel у Melio Payments становить ₪597K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Melio Payments. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
₪597K
Рівень
-
Базова зарплата
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Melio Payments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Melio Payments in Israel складає річну загальну компенсацію ₪647,996. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Melio Payments для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Israel складає ₪584,965.

