Melio Payments
Melio Payments Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Israel у Melio Payments становить ₪504K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Melio Payments. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
₪504K
Рівень
Tech Lead
Базова зарплата
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Melio Payments?
+₪199K
+₪306K
+₪68.7K
+₪120K
+₪75.6K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Melio Payments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Melio Payments in Israel складає річну загальну компенсацію ₪605,771. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Melio Payments для позиції Інженер-програміст in Israel складає ₪502,444.

