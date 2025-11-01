Каталог компаній
Melio Payments
Melio Payments Дейта-сайентист Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-сайентист in Israel у Melio Payments варіюється від ₪456K до ₪635K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Melio Payments. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

₪488K - ₪575K
Israel
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₪456K₪488K₪575K₪635K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Melio Payments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Melio Payments in Israel складає річну загальну компенсацію ₪634,830. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Melio Payments для позиції Дейта-сайентист in Israel складає ₪455,776.

