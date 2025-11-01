Каталог компаній
Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in United States у Melio Payments варіюється від $45.1K до $65.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Melio Payments. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

$51.2K - $59.4K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Melio Payments Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Melio Payments in United States складає річну загальну компенсацію $65,450. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Melio Payments для позиції Обслуговування клієнтів in United States складає $45,100.

