Середня загальна компенсація Бізнес-операції у Meituan варіюється від $73K до $104K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Meituan. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$82.7K - $94.2K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$73K$82.7K$94.2K$104K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Meituan?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-операції в Meituan складає річну загальну компенсацію $103,840. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Meituan для позиції Бізнес-операції складає $73,040.

