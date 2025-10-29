Каталог компаній
Medallia
  • Зарплати
  • Технічний програм-менеджер

  • Всі зарплати Технічний програм-менеджер

Medallia Технічний програм-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Технічний програм-менеджер in United States у Medallia становить A$351K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Medallia. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Загалом за рік
A$351K
Рівень
L6
Базова зарплата
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Бонус
A$30.8K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програм-менеджер в Medallia in United States складає річну загальну компенсацію A$439,185. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Medallia для позиції Технічний програм-менеджер in United States складає A$343,643.

Інші ресурси