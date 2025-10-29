Каталог компаній
Medallia
Medallia Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in Spain у Medallia становить €83.1K за year для Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Spain становить €83.2K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Medallia. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
(Початковий рівень)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Medallia?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Medallia in Spain складає річну загальну компенсацію €99,860. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Medallia для позиції Інженер-програміст in Spain складає €83,165.

Інші ресурси