Компенсація Інженер-програміст in Spain у Medallia становить €83.1K за year для Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Spain становить €83.2K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Medallia. Останнє оновлення: 10/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***