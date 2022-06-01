Каталог компаній
Medable
Medable Зарплати

Зарплата Medable варіюється від $80,400 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $333,660 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Medable. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Технічний програмний менеджер
Median $120K
Фінансовий аналітик
$125K
Продукт-дизайнер
$294K

Продукт-менеджер
$80.4K
Інженер-програміст
$128K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$334K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Medable - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $333,660. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Medable складає $126,898.

